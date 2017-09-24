ГРАФИК: Соцдемы и центристы обещают повысить надбавку к пенсии, Сависаар и "Деловой Таллинн" — удвоить

Социал-демократическая и Центристская партии обещают повысить выплачиваемую раз в год надбавку к пенсии в 76,70 евро до 100 евро. "Избирательный союз Эдгара Сависаара и "Деловой Таллинн" увеличил бы ее в два раза, до 150 евро.

Сегодняшняя надбавка к пенсии в Таллинне забирает из городского бюджета в виде пособия 7 млн евро и в виде сопутствующих надбавке к пенсии льгот еще дополнительно 5 млн евро.

В статье Eesti Päevaleht соцдемы и центристы оценили расходы на свое предвыборное обещание соответственно в 2,5 и 2,8 млн евро. Таким образом, надбавка к пенсии стоила бы городу в год в общей сложности чуть более 14 млн евро.

Союз Сависаара и "Деловой Таллинн" не стали спекулировать относительно стоимости повышения надбавки. Если взять за основу оценку соцдемов и центристов относительно повышения на 23,30 евро, то при повышении надбавки до 150 евро, дополнительные расходы составили бы более 8 млн евро. В общей сложности надбавка к пенсии в таком случае стоила бы городу более 20 млн евро.