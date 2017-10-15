ГРАФИК: Избирательная активность в Эстонии снизилась на 5%, особенно сильное падение — в Таллинне

В 2013 году избирательная активность в Эстонии была 58%, в этом году — всего 53,2%.

Особенно резко избирательная активность упала в столице — с 64,1% в 2013 году до 53,6% в этом году.

На несколько процентов избирательная активность снизилась почти везде, но были некоторые исключения. Например, небольшой рост наблюдался в Ляэнемаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Вырумаа и Вильяндимаа, однако везде он был в пределах 1%.