Link kopeeritud!
15.10.2017, 22:18

ГРАФИК: Избирательная активность в Эстонии снизилась на 5%, особенно сильное падение — в Таллинне

 (21)
rus.delfi.ee
EST
Valimised Tallinnas
Valimised TallinnasFoto: Taavi Sepp

В 2013 году избирательная активность в Эстонии была 58%, в этом году — всего 53,2%.

Особенно резко избирательная активность упала в столице — с 64,1% в 2013 году до 53,6% в этом году.

На несколько процентов избирательная активность снизилась почти везде, но были некоторые исключения. Например, небольшой рост наблюдался в Ляэнемаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Вырумаа и Вильяндимаа, однако везде он был в пределах 1%.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии