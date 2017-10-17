ГРАФИК: 20 политиков, которые набрали больше всего голосов на муниципальных выборах

Больше всего голосов набрал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. Будучи первым номером Центристской партии в Ласнамяэ, Кылварт получил 24 712 голосов.
За ним следуют старейшина Пыхья-Таллинна, центрист Раймонд Кальюлайд (5534 голоса); исполняющий обязанности мэра Таллинна, центрист Таави Аас (5505 голосов); баллотировавшаяся в Пыхья-Таллинне депутат Европарламента, центристка Яна Тоом (4826 голосов); мэр Тарту, реформист Урмас Клаас (4801 голос) и другие.
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