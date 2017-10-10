ФОТО: Свободная партия разместила на остановках плакаты, хотя ее члены баллотируются на выборах

Несмотря на то, что члены Свободной партии Эстонии баллотируются на выборах, партия приобрела на автобусных остановках столицы рекламные площади.

”На этих выборах Свободная партия со своим списком не баллотируется. Наши члены выдвигаются в избирательных союзах, выбранных свободным образом”, — сказал председатель партии Артур Тальвик, который считает, что в связи с этим запрет на наружную рекламу в отношении партии не действует.



В полиции сказали Delfi, что они уже осведомлены о плакатах и занимаются выяснением обстоятельств.