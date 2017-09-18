Valimised 2017
18.09.2017, 20:32

ФОТО: Сависаар так спешил на встречу с Кофкиным, что неаккуратно припарковался

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rus.delfi.ee
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Savisaare auto Meritoni hotelli ees
Savisaare auto Meritoni hotelli eesFoto: Madis Veltman

Сегодня Эдгар Сависаар со своими партнерами по избирательному союзу ездил на встречу к Александру Кофкину в отель Meriton.

Помощник Сависаара так припарковал автомобиль, что другим водителям было сложно выехать с парковки. Например, на фото видно, как автобус пытается выехать оттуда, не задев стоящие по бокам машины.

Если бы водитель Сависаара проехал чуть дальше, то машина не загораживала бы проезд. К счастью, водителю автобуса удалось выехать с парковки без нанесению вреда машинам.

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