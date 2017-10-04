ФОТО: На дебатах лидеров нарвских списков самой горячей темой была коррупция

Первый номер списка Центристской партии Михаил Стальнухин подчеркнул, что в государственных структурах уровень коррупции существенно выше, чем в муниципальных, а на упреки в том, что центристы не допускают оппозиционеров к участию в ревизионной комиссии, сказал, что лично он — сторонник того, чтобы оппозиция там присутствовала.

В дебатах, проведенных в нарвском торговом центре Fama телеканалом ETV+, приняли участие первые номера списков — Михаил Стальнухин (Центристская партия), Валентина Гурова (Союз Отечества и Республики), Игорь Сумарок (Партия реформ), Станислав Максимов (Избирательный союз "Патриот"), Елена Вальме (Избирательный союз Эдгара Сависаара) и Катри Райк (Избирательный союз "Наша Нарва").

Самой яркой частью дебатов было обсуждение проблемы коррупции в Нарве, противодействия ей. Вопрос поступил из зала, от Олеси: ”Как вы все планируете бороться с коррупцией, которая есть?”

”Местные самоуправления с коррупцией не борются, они является объектом расследования — со стороны Полиции безопасности, экономической полиции и просто полиции”, — сказал Михаил Стальнухин, отметив, что этот вопрос надо задавать, соответственно, правоохранительным органам. Кроме того, по его словам, проблема коррупции в местных самоуправлениях сильно преувеличена.

”Я однажды делал доклад в Рийгикогу, в котором использовал как источник годовые отчеты полиции. В местных самоуправлениях Эстонии в год фиксируется 16-18 процентов от общего числа коррупционных преступлений, а в государственных учреждениях — от 50 до 55 процентов”, — обратил внимание Стальнухин.

Валентина Гурова считает принципиально важным то, чтобы в выборах участвовали люди с незапятнанной репутацией.

Игорь Сумарок подчеркнул, что власть в городе должны осуществлять люди, избранные в горсобрание, работающие в управе, а не те, кто занимается управлением ”из тени”.

”Таких людей надо выявлять, их надо передавать полиции. Я говорю, к примеру, об Александре Моисееве, которого в городе все хорошо знают и который баллотируется сейчас каким-то странным образом в списке Центристской партии”, — сказал Сумарок.

Елена Вальме сказала, что доказанный факт коррупции — это уголовное дело и вынесенное по нему в суде решение. ”Я не помню, чтобы в Нарве какое-то решение по этому вопросу было принято”, — сказала Вальме, очевидно имея в виду то, что Моисеев был наказан ранее за попытку передачи незаконного материального вознаграждения сотруднику полиции, а не за какие-то махинации на уровне местного самоуправления.

Вальме отметила, что в Нарве имеет место злоупотребление административным ресурсом, что само по себе коррупцией в чистом виде не является.

”Первое, что можем мы сделать — не голосовать за тех людей, которых мы не считаем честными, — сказала Катри Райк. - Второе — ревизионная комиссия в Нарведолжна быть в руках оппозиции, как это делается во всех остальных муниципалитетах Эстонии. Сейчас в ревизионной комиссии Нарвского горсобрания есть только члены коалиции”.

Станислав Максимов высказался более обще, отметив, что коррупция порождается безответственностью. ”Если люди смогут задать человеку, ими избранному, почему вы приняли такое решение, а не вот такое, то это будет человека мотивировать принимать правильные решения”, — рассуждал Максимов.

Депутат Нарвского горсобрания и кандидат в будущий состав Антс Кутти (”Наша Нарва”) высказал из зала несогласие с тезисом Стальнухина о том, что с коррупцией должны бороться только правоохранительные органы.

”Местное самоуправление может очень эффективно минимизировать коррупционные риски. Когда Центристская партия была в Рийгикогу в оппозиции, именно господин Стальнухин как представитель оппозиции возглавлял Комиссию по контролю государственного бюджета”, — обратил внимание Кутти, спросив Стальнухина, считает ли он нормальным подход нарвских центристов к формированию состава ревизионной комиссии.

”В этом вопросе я должен согласится с господином Кутти: эта ситуация -

ненормальная. Я думаю, что в следующем составе горсобрания надо восстановить традицию и отдать руководство в ревизионной комиссии оппозиции”, — сказал Стальнухин.

Репортер Delfi после дебатов провел экспресс-опрос присутствовавших на них видных нарвских центристов, поинтересовавшись, согласны ли они с позицией Стальнухина по данному вопросу.

Председатель центристской фракции в горсобрании Алексей Воронов, заместитель председателя Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм и председатель горсобрания Александр Ефимов сказали, что поддерживают ее. То есть Воронов и Тамм высказали безусловную поддержку, а Ефимов выразился более нейтрально, сказав, что не видит никакой проблемы в том, чтобы оппозиционеры участвовали в работе комиссии, и отметив, что не так уж много у нее полномочий.

Вопрос, почему в последнем составе горсобрания представителей оппозиции упорно не допускали ни до руководства комиссией, ни до участия в ней в качестве рядовых членов, ваш корреспондент задавать не стал.