ФОТО: Коалиционные переговоры в Таллинне начались: центристы встретились сначала с EKRE

Центристская партия сегодня в 12:30 встретилась в Nordic Hotel Forum с представителями EKRE, чтобы поговорить на тему возможной коалиции.
Tallinn, Часть дома, 165 000 EUR
Narva-Jõesuu, Дом, 189 800 EUR
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Центристская партия сегодня в 12:30 встретилась в Nordic Hotel Forum с представителями EKRE, чтобы поговорить на тему возможной коалиции.
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