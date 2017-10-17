ФОТО: Коалиционные переговоры в Таллинне начались: центристы встретились сначала с EKRE

Центристская партия сегодня в 12:30 встретилась в Nordic Hotel Forum с представителями EKRE, чтобы поговорить на тему возможной коалиции.
Narva, Квартира, 72 500 EUR
Tallinn, Квартира, 116 000 EUR
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Центристская партия сегодня в 12:30 встретилась в Nordic Hotel Forum с представителями EKRE, чтобы поговорить на тему возможной коалиции.
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