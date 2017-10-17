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17.10.2017, 12:55

ФОТО: Коалиционные переговоры в Таллинне начались: центристы встретились сначала с EKRE

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rus.delfi.ee
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Galerii: 12 pilti
Keskerakonna läbirääkimised EKRE-ga Foto: Tiit Blaat

Центристская партия сегодня в 12:30 встретилась в Nordic Hotel Forum с представителями EKRE, чтобы поговорить на тему возможной коалиции.

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