ФОТО: Из Ласнамяэ отправились в Хундисильма 3,5 автобуса сторонников Сависаара, журналистов с собой не взяли

Сегодня во второй половине дня около 15:00 с окраины Ласнамяэ с остановки KUMU стартовали в Хундисильма три набитых битком и один полупустой автобус, чтобы посетить резиденцию Эдгара Сависаара.

В четвертом автобусе были свободные места, но представителей СМИ лишила надежды поехать вместе с ними и осветить событие ближайшая союзница Сависаара, недавно исключенная из Центристской партии Ольга Иванова, по словам которой, СМИ в Хундисильма не ждут.

Если сегодня получили возможность встретиться с Сависааром у него дома ласнамяэсцы, то вчера у отстраненного от должности мэра Таллинна побывали сторонники из Нарвы.