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15.10.2017, 21:32

ФОТО: Центристская партия празднует окончание выборов в Старом городе

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Центристская партия празднует окончание выборов в Старом городе
Foto: Karli Saul

Чтобы отметить окончание выборов и следить за их результатами, Центристская партия в этот раз собралась в ресторане Manna La Roosa в центре Таллинна.

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