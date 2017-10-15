ФОТО: Центристская партия празднует окончание выборов в Старом городе

Чтобы отметить окончание выборов и следить за их результатами, Центристская партия в этот раз собралась в ресторане Manna La Roosa в центре Таллинна.
Tallinn, Квартира, 90 000 EUR
Narva, Квартира, 72 500 EUR
Зарегистрированные (3) Анонимные (13)
Чтобы отметить окончание выборов и следить за их результатами, Центристская партия в этот раз собралась в ресторане Manna La Roosa в центре Таллинна.
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