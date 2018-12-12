12.12.2018, 08:05
ФОТО: Бизнесмену Яану Тоотсу пришлось перед выборами пересесть с люксового автомобиля на микроавтобус
Баллотирующийся по списку Центристской партии предприниматель Яан Тоотс променял свой дорогой автомобиль на микроавтобус.
Баллотирующийся по списку Центристской партии предприниматель Яан Тоотс променял свой дорогой автомобиль на микроавтобус.
Уже некоторое время Тоотс разъезжает по Эстонии на микроавтобусе Mercedes-Benz, на котором изображена предвыборная реклама предпринимателя. В первой половине года Тоотс приобрел люксовый автомобиль Maybach, но в преддверии выборов ему пришлось пересесть на микроавтобус — чтобы рекламу было видно.
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