ФОТО: Бизнесмену Яану Тоотсу пришлось перед выборами пересесть с люксового автомобиля на микроавтобус

Уже некоторое время Тоотс разъезжает по Эстонии на микроавтобусе Mercedes-Benz, на котором изображена предвыборная реклама предпринимателя. В первой половине года Тоотс приобрел люксовый автомобиль Maybach, но в преддверии выборов ему пришлось пересесть на микроавтобус — чтобы рекламу было видно.