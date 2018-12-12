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12.12.2018, 08:05

ФОТО: Бизнесмену Яану Тоотсу пришлось перед выборами пересесть с люксового автомобиля на микроавтобус

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Бизнесмену Яану Тоотсу пришлось перед выборами пересесть с люксового автомобиля на микроавтобус
Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Баллотирующийся по списку Центристской партии предприниматель Яан Тоотс променял свой дорогой автомобиль на микроавтобус.

Уже некоторое время Тоотс разъезжает по Эстонии на микроавтобусе Mercedes-Benz, на котором изображена предвыборная реклама предпринимателя. В первой половине года Тоотс приобрел люксовый автомобиль Maybach, но в преддверии выборов ему пришлось пересесть на микроавтобус — чтобы рекламу было видно.

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