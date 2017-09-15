Valimised 2017
15.09.2017, 18:05

ФОТО: Баллотирующийся в Виймси член EKRE "кинул зигу"

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rus.delfi.ee
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Karl Songisepp
Karl SongiseppFoto: Ekspress Meedia

Молодой человек на фото, который делает нацистское приветствие — член EKRE Карл Сонгисепп, баллотирующийся на местных выборах в Виймси.

Вчера вечером Сонгисепп заявил, что он не является фанатом Адольфа Гитлера и никогда им не станет, а также что не знает, о какой фоторафии идет речь.

Получив от редактора Delfi фотографию по электронной почте, Сонгисепп перестал отвечать на письма, как и на телефонные звонки. Затем посредством SMS он сообщил, что отдыхает, и связаться с ним можно только в понедельник.

Согласно неподтвержденным данным, фотография была сделана во время фотосессии кандидатов EKRE для предвыборных плакатов.

Карл Сонгисепп является вице-председателем округа EKRE по Западному Таллинну.

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