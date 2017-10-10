Экскурсии для школьников на предприятие Narva Vesi: реклама баллотирующегося руководителя или воды?

Баллотирующийся в Нарвское горсобрание руководитель Narva Vesi Алексей Воронов решил приостановить стартовавшее в сентябре проведение экскурсий на предприятие для школьников, чтобы избежать дальнейших обвинений в том, что он пытается повлиять на юных избирателей.

”Рекламируем воду”

Сам Воронов в то же время подчеркивает, что никакой агитации в рамках экскурсий не проводилось, и они носили сугубо образовательный характер, а если что-то и рекламировали, то — воду из-под крана.

”Еще в апреле я отправил в городской отдел образование предложение — организовать экскурсии на Narva Vesi для учеников нарвских школ. Также я предложил нарвским квартирным товариществам познакомиться с работой предприятия, поставляющего воду высшего качества. Наша цель — повысить уровень потребления в Нарве водопроводной воды, которую сегодня можно спокойно пить, не кипятя и не фильтруя дополнительно, — говорит Алексей Воронов, являющийся также председателем центристской фракции в Нарвском горсобрании.

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Осенью 2013 года, в период прошлой избирательной кампании на выборах в местное самоуправление, вся Нарва была перекопана в рамках реализации масштабного проекта по замене водопроводных и канализационных коммуникаций, завершившегося в 2014-м. В 2015 году была построена новая очистная станция Narva Vesi, опять же преимущественно на европейские деньги, общий бюджет — порядка 25 миллионов евро.

28 июля этого года истек гарантийный срок нового объекта, и именно с этого момента стало возможным посещение станций большими группами интересующихся процессом очистки воды, говорит Воронов

По его словам, за последние пару месяцев прошло 36 экскурсий, примерно в половине которых участвовали представители КТ, другая половина экскурсий — для школьников.

”Рекламируют кандидата!”

На то, что старт ”экскурсионного проекта” Narva Vesi совпал с периодом активной избирательной кампании, тут же обратили внимание нарвские оппозиционеры, посчитавшие, что в случае экскурсий для гимназистов имеет место попытка повлиять на их выбор на первых для них выборах (сейчас, напомним, впервые могут голосовать лица от 16 и старше) при помощи административных возможностей.

”Понятно, что когда председатель центристской фракции в горсобрании просит чиновников управы помочь организовать экскурсии на предприятие, которым он руководит, те отказаться не могут, — говорит оппозиционер Антс Кутти. — В свою очередь, директора школ не рискуют говорить что-то против и направляют учеников на такую экскурсию в учебное время, снимая с уроков”.

Оппозиционеры считают, что сам факт привлечения внимания юных избирателей к персоне конкретного кандидата, видного деятеля правящей в Нарве партии, с помощью административных возможностей, хотя и не является нарушением закона, достоин осуждения. С ними согласно и бюро канцлера права, заинтересовавшееся нарвскими экскурсиями.

”В учебном процессе не должны участвовать кандидаты не из школы”

”По полученной от побывавших на экскурсии гимназистов информации, участие в мероприятии было обязательным, — написал в Службу образования Нарвской горуправы Андрес Ару, советник канцлера права, руководитель отдела прав детей и молодежи. — Учитывая то, что большинство экскурсий происходит непосредственно перед выборами, такую деятельность трудно отделить от предвыборной кампании.

Проводящаяся в рамках учебной работы предвыборная кампания в поддержку конкретного кандидата, партии, или избирательного союза противоречит принципу нейтральности школы”.

Между тем, как сказал Delfi отец одного из учеников Языкового лицея, перел экскурсией родители интересовались у преподователя, обязательно ли участие в ней, и та сказала, что это вопрос личного выбора. Сам гимназист говорит, что никакой агитации в ходе визита на очистную станцию не производилось, а подаренные участникам ручки были ручками с лого предприятия, а не с фамилией и избирательным номером кандидата.

Советник канцлера права указал на то, что принцип нейтралитета школы в период выборов исходит из Конвенции прав человека, согласно которой школа должна быть нейтральна в вопросах религии, философии и политики.

Кроме того, Ару обращает внимание на разработанные совместно канцлером права, представителями общественности и Министерством образования инструкции, касающиеся того, как школам придерживаться политической нейтральности во время выборов, но носящие, что важно, рекомендательный характер.

”В частности руководитель школы должен позаботиться о том, чтобы в учебном процессе не участвовали не относящиеся к школьному персоналу люди, в то же время являющиеся кандидатами на выборах. Причина в том, что непосредственно перед выборами выступающий перед школьниками кандидат в любом случае воспринимается в связи с его избирательной компанией, — написал Андрес Ару.

Так как речь идет о мероприятиях, координируемых Службой образования Отдела культуры Нарвской горуправы, советник канцлера права предложил обеспечить нейтральность школы. ”

”Одной возможностью является отмена выступлений кандидата во время школьных экскурсий. Важно, чтобы участие в этих мероприятиях было добровольным и не было связано с оценкой по какому-либо предмету”, — написал он.

”Отменить не можем”

Заместитель руководителя Отдела культуры по вопросам образования Лариса Дегель 9 октября ответила на письмо бюро канцлера права.

Она подчеркивает, что Служба образования не занималась организацией экскурсий, а только передала нарвским школам информацию об их возможности, а, соответственно, не может их отменить.

”Служба никогда не информировала школы о том, что участие в этом мероприятии должно быть обязательным, но интерес проявили все школы”, — отметила Дегель. — Подтверждаю, что руководители нарвских школ в отношении всех направленных на школьников мероприятий, проводящихся вне школ, должны руководствоваться принципом, согласно которому участие в них должно быть добровольным. Если ученик по какой-то причине не хочет или не может участвовать в учебном процессе за пределами школы, такому ученику нужно организовать учебную работу в школе”.

Она сообщила, что Служба образования управы еще раз передала школам инструкции Министерства образования и канцлера права и обратились к руководителям школ с рекомендацией оставаться в предвыборный период нейтральными.

Проведений экскурсий приостановили

Алексей Воронов в то же время сказал Delfi, что принял решение приостановить экскурсии, чтобы не будоражить тех, кого они будоражат, а возобновятся экскурсии после выборов, в ноябре.

Он считает позицию бюро канцлера права предвзятой и рассматривает вопрос заявить свой протест, но уже после выборов.

”Ученики каждый день видят директоров школ, многие из которых тоже баллотируются, и это считается нормальным, а если они видят меня за пределами школы, то, с точки зрения канцлера права, это уже реклама. Разве это нормально? Причем, в проведении экскурсий участвуют пять специалистов Narva Vesi, а я только один из них. Мне достается только одна пятая внимания гостей”, — говорит Воронов.