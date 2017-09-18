Экс-вице-мэр Кайа Яппинен провела два дня в арестантском доме за вождение в пьяном виде

Бывшая вице-мэр Таллинна Кайа Яппинен, которая сейчас входит в правление Tallinna Linnahalli AS, была задержана 25 июня 2016 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего она провела два дня в арестантском доме.

Сама Яппинен объяснила, что была в гостях в Табасалу и ей срочно надо было попасть домой. Как выяснилось при задержании, полицейским до этого позвонили и сообщили, что Яппинен может быть за рулем ”под градусом”.

”Те люди, которые хотели сделать мне плохо, позвонили в полиции”, — объясняет экс-вице-мэр и называет это ”семейной драмой”.

Содержание алкоголя в крови было ниже преступного уровня, утверждает Яппинен. Ее признали виновной по параграфу 424 Пенитенциарного кодекса (вождение в пьяном виде). В судебном приговоре степень опьянения не указана.

После задержания Яппинен была доставлена в арестантский дом в Кесклинне, где она провела два дня, пока 27 июня суд не вынес решение и не освободил ее.

В качестве наказания Яппинен получила 1500 евро штрафа. Так как дело было решено в процессе короткой процедуры, и обвиняемая провела уже несколько дней под арестом, сумма штрафа сократилась до 910 евро. Также ей пришлось заплатить 322,50 евро компенсационных сборов.

На сегодняшний день она выплатила свой штраф. ”Не садитесь за руль, если употребляли алкоголь”, — говорит она в заключение.

На предстоящих выборах Яппинен баллотируется в списке Центристской партии в Нымме. В период 2004-2010 она занимала должность вице-мэра Таллинна.