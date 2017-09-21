Центристы пугают русскоязычных избирателей, что после выборов исчезнут ЦРК, русские школы и детсады

Центристская партия сделала для русскоязычных избирателей две рекламы, в которых пугают, что если Центристскую партию не выберут, исчезнут Центр русской культуры, бесплатный общественный транспорт, бесплатное питание в детских садах, русские школы и детские сады.

В первой рекламе пугают, что под угрозой Центр русской культуры, русские школы и бесплатный общественный транспорт. Затем депутат Еропарламента Яна Тоом говорит, что все это только до 15 октября, когда состоятся муниципальные выборы.

"Поддержите команду, которая строит, а не ломает", — говорит в заключение в рекламе вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Во второй рекламе пугают, что исчезнут городские газеты и телевидение на русском языке, бесплатное питание в школах, русские детские сады и надбавка к пенсии. И в этой рекламе Тоом говорит, что все это только до 15 октября, и Кылварт призывает поддержать команду, которая строит.

Центристская партия перевела на русский язык и одну предвыборную рекламу, в которой участвуют Юри Ратас, Кадри Симсон и другие ведущие политики Центристской партии. Но в двух русскоязычных рекламах нет ни одного политика-эстонца. Вдобавок к находящимся на переднем плане Тоом и Кылварту получают слово Эдуард Томан, Мария Юферева, Максим Волков, Наталья Маллеус, Александр Чаплыгин, Вадим Белобровцев, Михаил Корб и Андрей Новиков. На фоне находится еще ряд более и менее известных русскоязычных политиков Центристской партии.

Сам участвующий в одной из реклам генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сказал, что цель этих реклам в том, чтобы представить вещи, которые есть в городе и могут исчезнуть, если Центристская партия потеряет власть. Он привел в пример русские детские сады, которые Партия реформ грозится закрыть.

Если в случае русских детских садов и школ и городских СМИ на русском языке действительно можно говорить о том, что та или иная оппозиционная партия их критиковала и обещала реформировать или закрыть, то какая партия обещала закрыть Центр русской культуры?

Корб ответил, что речь идет об оппозиционных силах. Ни одной конкретной оппозиционной силы, которая хотела бы закрыть Центр русской культуры, он назвать не смог.

"Речь идет о вещах, которые сделала Центристская партия и мы предполагаем, что другие политические силы могут их изменить, — сказал Корб. — Мы знаем, что если Центристская партия останется у власти, Центр русской культуры продолжит работать". Он сказал, что в рекламе перечислены вещи, которые создала Центристская партия. Они сохранятся, если Центристская партия будет у власти.

Корб не согласился с утверждением, что цель реклам в том, чтобы напугать избирателей. Цель реклам, по его словам, в том, чтобы сказать избирателям, что до тех пор, пока Центристская партия у власти, названные в рекламах вещи не исчезнут. Оппоненты, по слова Корба, говорят, что все, что Центристская партия сделала в Таллинне, плохо и это нужно изменить. Если Центристская партия останется у власти, этого не случится.

Кальюлайд: в телерекламах Центристской партии нет ни капли вранья

Член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд заявил, что вышедшая в эфир телереклама, в которой ведущие центристы предостерегают избирателей от прихода к власти в Таллинне Партии реформ и ультра-консерваторов из EKRE, отражает реальное положение вещей, сообщила Центристская партия.

По словам Кальюлайда, который является одним из руководителей предвыборной кампании Центристской партии, целый ряд партий и избирательных союзов задались целью отменить в Таллинне все, что было до сих пор создано. Поэтому предупреждение избирателей оправдано.

”Кто-нибудь верит в то, что крайне-правая коалиция Партии реформ и EKRE продолжила бы развитие Центра русской культуры в том же духе, как это было до сих пор? Очевидно, EKRE назначила бы директором этого центра одного из тех своих членов, который любят позировать на фотографиях, вскинув руку в нацистском приветствии. А Партия реформ сразу бы продала это здание”, — сказал Кальюлайд.

Он добавил, что позиция Партии реформ и партии IRL касательно бесплатного общественного не изменилась — это ясно видно по высказываниям представителей этих партий: ”Общественный транспорт они приватизировали бы точно так же, как Юри Мыйз в свое время приватизировал предприятие Tallinna Vesi.

По словам Кальюлайда, о действиях партий следует судить не только по предвыборным программам, хотя и по ним видно, к чему эти политические силы клонят.

”Партия реформ недвусмысленно обещает сделать все русские детские садики эстонскими. EKRE не только обещает лишить серопаспортников права голоса на местных выборах, но и активно проталкивает эту идею в парламенте”, — заметил Кальюлайд.

По его оценке, нет сомнений, что реформисты и EKRE хотят отодвинуть русскоязычных жителей Таллинна, которые составляют примерно половину населения, от процесса принятия решений в столице.

”Нам не нужно в Таллинне напряжение на межнациональной почве. Если Партия реформ и EKRE выступают с провокационными заявлениями, то совершенно нормально, что русские политики отвечают на это. И правильно делают, что предупреждают людей”, — сказал Кальюлайд.