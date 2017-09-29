Букмекеры: На местных выборах в Эстонии Центристская партия снимет сливки

Согласно аналитикам крупнейшего в Прибалтике букмекерского портала Betsafe, Центристская партия повторит результат двух предыдущих выборов в местные самоуправления, собрав больше всех голосов как в Таллинне, так и по Эстонии в целом.

По оценке портала, на этих выборах можно ожидать меньшую, чем прежде активность избирателей, но при этом в интернете свои голоса отдаст рекордно много людей.

Аналитики крупнейшего в Прибалтике букмекерского портала Betsafe прогнозируют, что Центристская партия снимет сливки в шести таллиннских районах. По оценке аналитиков, в Ласнамяэ партия обладает подавляющей поддержкой (69,5%). В Пыхья-Таллинне, Хааберсти, Кристийне, Мустамяэ и Нымме поддержка партии более сбалансирована и остается в диапазоне от 24,5 до 49,5%, но при этом центристы все же опережают конкурентов. В Центре города и Пирита популярнее Партии реформ — ее поддерживают 33,5% и 35,5% избирателей соответственно.

По словам Кайдо Улеева, директора по маркетингу Betsafe в Прибалтике, предсказать результаты выборов трудно, причем ситуация может измениться очень быстро. И хотя согласно аналитикам сейчас в Таллинне доминирует одна конкретная партия, по словам Улеева стоит подчеркнуть, что, например, в Кристийне Партия реформ занимает второе место, отставая всего на три процентных пункта, а в Нымме в затылок центристам дышат социал-демократы.

Если же взглянуть на коэффициенты и аналитику букмекерской конторы в отношении Эстонии в целом, выяснится, что треть всех голосов уйдет Центристской партии, за ней следуют Партия реформ (25,5%), Социал-демократическая партия (17,5%) и EKRE (16,5%). По оценке портала, IRL превысит избирательный порог со скромным результатом 6,5%.

Аналитики Betsafe считают, что на выборах 2017 года в местные самоуправления проголосуют 57,5% всех обладающих правом голоса граждан. На состоявшихся в 2013 году выборах в местные самоуправления проголосовали 58% обладающих правом голоса граждан.

По оценке портала, в свете недавних событий активность предпочитающих голосовать в Интернете не снизится. Аналитики предполагают, что число предпочитающих электронное голосование, напротив, продолжит расти.