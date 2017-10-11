Бедность по-нарвски, или Эстонская минимальная зарплата за один рабочий день

По данным Налогово-таможенного департамента, средний брутто-доход у населения Нарвы в прошлом году составлял 802 евро в месяц, пишет лидер избирательного союза "Наша Нарва" Катри Райк.

Аналогичный средний показатель по Ида-Вирумаа равнялся 922 евро. В Таллинне же средний доход достигает 1221 евро, а в среднем по Эстонии — 1084 евро. К сожалению, по данным статистики, Нарва является самым бедным городом Эстонии, и нарвское население зарабатывает на 200 евро с лишним меньше, чем в среднем по Эстонии.

Данные по зарплатам заставляют горестно вздохнуть и искать выход из сложившейся ситуации. Для многих людей таким выходом является отъезд, они покидают свой город и едут туда, где есть работа, лучший доход и более комфортная городская среда, с освещенными улицами и множеством развлечений. Конечно же, такой уровень зарплат не побуждает людей возвращаться в Нарву. При этом одной из главных проблем населения Нарвы считается отток молодежи, её отсутствие в городе.

Что же делать? Найти ответ на этот вопрос в первую очередь должны городские власти. Конечно, маловероятно, что государство и город создадут множество рабочих мест в Нарве. Если государственные рабочие места и появляются, то они предполагают владение тремя языками и специфическое высшее образование. Однако будущее города в огромной степени зависит от сотрудничества городских властей, государства и инвесторов, от конкуренции на рынке рабочей силы. Это тема, которую нужно рассматривать очень серьезно.

При этом выясняется, что в городе Нарва есть и люди, зарабатывающие по-настоящему огромные деньги. Руководитель фракции Центристской партии ”Единая Нарва” и городского предприятия ”Narva Vesi” в 2016 году задекларировал полученный от города доход в размере 100400 евро, или 8666 евро в месяц. Для сравнения можно указать, что и премьер-министр, и президент в Эстонии получают намного меньше — чуть более 5000 евро в месяц. Таким образом, доход господина Воронова как минимум в полтора раза больше дохода руководителей нашей страны. Если посмотреть на эти цифры, то Нарва — крайне зажиточный город, где очень выгодно состоять на городской службе и принадлежать к руководящей партии.

Конечно, невежливо заглядывать в чужие кошельки, но если это наши деньги, деньги горожан, то это можно и нужно делать. Особенно впечатляюще оклады городских чиновников выглядят в случае, если разделить доход, скажем, господина Воронова, на сумму заработной платы за один рабочий день. Поскольку в месяце обычно насчитывается 20 рабочих дней, и один месяц в году приходится на отпуск, то путем простых подсчетов выяснится, что за один рабочий день господин Воронов получает 472 евро. При этом минимальная месячная заработная плата в Эстонии составляет 470 евро. Статистика заработных плат демонстрирует, что более 1/3 трудоустроенных людей в Нарве получает минимальную зарплату.

И мне кажется, что здесь что-то не так.