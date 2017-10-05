Баллотирующаяся в Нарвское горсобрание директор детсада обвиняется в подделке документа

Прямо перед выборами оказалась под судом баллотирующаяся в Нарвское горсобрание центристка, директор детского сада "Красная шапочка" Татьяна Корелина, которую Вируская окружная прокуратура обвиняет в подделке документа.

Согласно обвинению, Корелина заказала обучение и отправила торговому представителю организующей его фирмы список участников обучения. Но перед проходившим 19 ноября обучением выяснилось, что многие участники, которые были в списке, не могли участвовать, потому что должны были быть где-то в другом месте.

Корелина же не испугалась этого и, согласно обвинению, не представила организатору обучения новый список участников, хотя знала, что часть людей в списке заменена другими. Вдобавок в день обучения она сказала организатору, что все, кто, согласно первоначальному списку, должны были получить свидетельство, на месте.

После курсов директор составила, подписала и подала отчет об учебной поездке, по-прежнему отметив в качестве участников входивших в первоначальный список и получивших свидетельство от организующей обучение фирмы людей, что не соответствовало действительности. Также она велела делопроизводителю и завхозу детского сада составить таблицу рабочего времени, которую подписала и подала.

Вышеупомянутые документы подали в бухгалтерию отдела культуры Нарвской горуправы, где их зарегистрировали.

Корелину обвиняют по части первой статьи 299 Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает подделку документа и подачу поддельного документа со стороны должностного лица. В случае признания виновным по этой статье наказывают денежным штрафом или тюремным заключением до одного года.

Сама Корелина сказала Delfi, что она не подделывала никаких документов и с помощью данного уголовного дела ее пытаются сместить с должности директора детского сада.

Предварительное заседание по этому делу состоится сегодня в Нарвском здании Вируского уездного суда.