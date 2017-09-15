Арто Аас: Таллиннская мэрия манипулирует выборами

По мнению члена Партии реформ и депутата Рийгикогу Арто Ааса, Центристская партия злоупотребляет своей монополией власти в правлении Таллиннской мэрии, сообщают реформисты.

”Список предвыборных избирательных участков, одобренный городской мэрией, показывает, что в Ласнамяэ было открыто аж три избирательных участка во время предвыборной кампании, но ни одного в районе Пирита,” -

жалуется Арто Аас.

"Неприемлемо, что городская власть исходит из партийных предпочтений при определении избирательных участков. По сути, люди из Пирита 5-8 октября не имеют возможности голосовать в своем избирательном округе, что определенно препятствует избирательной активности", — отмечает он.

Аас также недоволен тем, "как правительство города тратит деньги на двуязычные избирательные рекламы", и задается вопросом, известно ли центристам, каким является действующий государственный язык Эстонии.

Местные выборы состоятся 15 октября. Предварительное голосование начнется 5 октября. С 5 по 8 октября предварительное голосование пройдет по участкам, которое можно будет найти здесь.