Valimised 2017
15.09.2017, 19:31

Арто Аас: Таллиннская мэрия манипулирует выборами

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Arto Aasa sõnul toimuvad 26 piirkonnas läbirääkimised, mille õnnestudes moodustuks üle 11 000 elanikuga omavalitsus.
Arto Aasa sõnul toimuvad 26 piirkonnas läbirääkimised, mille õnnestudes moodustuks üle 11 000 elanikuga omavalitsus.Foto: Priit Simson

По мнению члена Партии реформ и депутата Рийгикогу Арто Ааса, Центристская партия злоупотребляет своей монополией власти в правлении Таллиннской мэрии, сообщают реформисты.

”Список предвыборных избирательных участков, одобренный городской мэрией, показывает, что в Ласнамяэ было открыто аж три избирательных участка во время предвыборной кампании, но ни одного в районе Пирита,” -
жалуется Арто Аас.

"Неприемлемо, что городская власть исходит из партийных предпочтений при определении избирательных участков. По сути, люди из Пирита 5-8 октября не имеют возможности голосовать в своем избирательном округе, что определенно препятствует избирательной активности", — отмечает он.

ТОП

Аас также недоволен тем, "как правительство города тратит деньги на двуязычные избирательные рекламы", и задается вопросом, известно ли центристам, каким является действующий государственный язык Эстонии.

Местные выборы состоятся 15 октября. Предварительное голосование начнется 5 октября. С 5 по 8 октября предварительное голосование пройдет по участкам, которое можно будет найти здесь.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии