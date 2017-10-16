Айвар Воог: скандал с Таави Рыйвасом мобилизировал избирателей Партии реформ

Комментируя результаты выборов, эксперт Emor Айвар Воог отметил, что результатам Партии реформ, которые превзошли ожидания, поспособствовал скандал с Таави Рыйвасом, мобилизовавший избирателей Партии реформ. Результат Центристской партии в среднем по Эстонии оказался чуть ниже ожидаемого из-за пассивности избирателей в Таллинне и в Ида-Вирумаа, говорится в пресс-релизе.

"Партия реформ выступила значительно лучше, чем обещали предварительные прогнозы, — отметил Айвар Воог. — В то же время, если подсчитывать электронные голоса, то прогноз был точным. В Таллинне Партия реформ получила на 5% голосов больше и СДП на 3,5% меньше, чем предсказывало исследование. Оставшиеся результаты остались в границах 2%, и это можно считать границей погрешности".

"Результат IRL был хорошим, особенно учитывая предпосылки, — сказал Айвар Воог. — Кажется, что часть консервативных избирателей перешли к Партии реформ. В связи с этим и партия EKRE получила на общегосударственном уровне результат чуть ниже ожидаемого. Предвыборные лозунги EKRE оказались слишком агрессивными для обычного избирателя в Эстонии. Низкие результаты Эдгара Сависаара и его списка подтверждают, что бренд партии играет гораздо большую роль, чем ее единичный представитель, каким бы сильным он ни был".