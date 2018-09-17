17.09.2018, 12:50
ВИДЕО | Супер-бонус: победа на Ралли Турция принесла Оттю Тянаку неделю отдыха на роскошной яхте
Организаторы прошедшего в минувшие выходные турецкого этапа чемпионата мира по ралли WRC подготовили для победителя дополнительный приз: неделю отдыха в компании близких на 47-метровой супер-яхте ”Bebe”.
Поскольку победу на Ралли Турция одержал эстонский гонщик Отть Тянак, то именно ему и его родным и друзьям (с собой можно взять на борт до 11 человек!) предстоит насладиться отдыхом класса люкс: помимо прочих удобств вроде кондиционера и WiFi, на судне также имеются большой бассейн, джакузи и даже рояль.
Смотрите на ВИДЕО, в каких шикарных условиях гонщик сможет восстановить силы после изнурительной гонки по турецким трассам!