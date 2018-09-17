ВИДЕО: И яхту в придачу! За победу в Турции Тянак получил необычный приз

Поскольку победу на турецком этапе чемпионата мира одержал эстонский гонщик Отт Тянак, то именно ему и его родным и близким (с собой можно взять на борт до 11 человек!) предстоит насладиться отдыхом класса люкс: помимо прочих удобств вроде кондиционера и WiFi, на судне также имеются большой бассейн, джакузи и даже рояль.

Смотрите на ВИДЕО, в каких шикарных условиях гонщик сможет восстановить силы после изнурительной гонки по турецким трассам!