Неожиданная смерть Нюкянена вызвала дебаты в финском обществе

С одной стороны, Нюкянен - легендарная фигура для финского спорта. Он выиграл четыре золотые медали на Олимпийских играх и пять раз становился чемпионам мира. Однако после окончания спортивной карьеры он неоднократно подвергался за тяжкие преступления судебному преследованию (поножовщина, покушение на убийство жены) и отсидел в тюрьме.

"Если исходить из спортивных критериев, то Нюкянен был спортивным героем, - рассуждает в Helsingin Sanomat епископ Теэму Лааясало. - Но если мы считаем, что спортивный герой должен быть достойным и в других областях жизни, то Нюкянена героем считать нельзя".

В финских СМИ обсуждалась тема похорон Нюкянена на государственном уровне. Такой чести в свое время был удостоен легендарный финский легкоатлет Пааво Нурми, завоевавший 9 золотых олимпийских медалей.

"Похороны Матти пройдут в Ювяскюля. Он родился там. В Ювяскюля живет его мама и похоронен отец", - сказала вдова спортсмена Пиа Нюкянен.

Ничего конкретного о похоронах на государственном уровне она не слышала: "Никто на эту тему со мной не связывался".