Легендарный спортивный тележурналист Лембиту Куузе, скончавшийся после тяжелой болезни на 67-м году жизни, похоронен на Метсакальмисту.

Гражданская панихида состоялась на ЭТВ. В последний путь проводить Куузе пришли близкие, коллеги, представители спортивной общественности.

Легендарный репортер похоронен на Метсакальмисту рядом с олимпийскими чемпионами Антсом Антсоном и Кристьяном Палусалу.

На ЭТВ Куузе пришел в 1988 году и работал в спортивной редакции до последних дней жизни. Его сюжеты часто выходили в "Актуальной камере" на русском языке.

Начиная с 1994 года, Куузе комментировал на ЭТВ все Олимпийские игры. Единственным исключением стала Олимпиада-2016 в Рио, на которую он не поехал из-за проблем со здоровьем.

В 2005 году Куузе был удостоен ордена Белой звезды V класса, в 2012 году он стал лауреатом приза "Золотой микрофон".