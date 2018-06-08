Вперед и с песней: в Нарве пройдет ежегодный забег, успейте зарегистрироваться

В субботу, 9 июня, в приграничном городе пройдет ежегодный Нарвский эгергетический забег.

В 2018 году будет несколько категорий.

Первая — полумарафон на дистанцию 21.1 км. За победу будут бороться и два ведущих бегуна Эстонии на длинные дистанции, действующий чемпион Нарвского энергетического забега Роман Фости (его прошлогодний результат 1:07:53) и Тийдрек Нурме, который побеждал в Нарве в 2016 году с результатом 1:07:00. Конкуренцию им составит 21-летний молодой кенийский талант Доминик Киптарус, который в этом сезоне пробежал полумарафон за 1:00:07 и может считаться главным фаворитом субботнего забега, передает rus.err.ee.

Старт на главной 21,1-километровой дистанции Нарвского энергетического забега, в рамках которой в сотрудничестве с Союзом легкой атлетики Эстонии пройдет и чемпионат Эстонии по полумарафону, будет дан в 11:00.

Также состоится забег на 6 километров для любителей бега, спортивной ходьбы. Начало в 14:00. Будут и детские забеги. Регистрация.