ВИДЕО: На стадионе в Лиллекюла установили два больших экрана — теперь все как на ладони!

В прошлые выходные на футбольном стадионе в Лиллекюла наконец-то появились два огромных экрана для зрителей, каждый — площадью 28 квадратных метров. Их установка заняла целых две недели.

Это экраны Tele2. Каждый из них, размером 7х4 метра и стоимостью около 100 тысяч евро, выдерживает любые удары мячом, не боится нашего сурового климата и должен прослужить не менее 15 лет. Теперь футбольное поле в Лиллекюла стало единственным в Эстонии стадионом, где установлены два больших экрана, сообщается в пресс-релизе.