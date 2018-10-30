В Виймси открылся современный спортивный центр "Карулаугу"

Новое сооружение предлагает разнообразные возможности для занятий как профессиональным спортсменам, так любителям. В спортивном центре "Карулаугу" будут проводиться также школьные уроки физкультуры.

В открытии спортивного центра приняли участие президент ЭОК Урмас Сыырумаа, старейшина волости Виймси Сийм Каллас, член правления спортивного центра "Карулаугу" Марек Калета и исполнительный директор компании Mapri Ehitus Тармо Роос.