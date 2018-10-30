В Виймси открылся современный спортивный центр "Карулаугу"
В Виймси открылся многофункциональный спортивный центр "Карулаугу", в котором будут заниматься теннисисты, танцоры, баскетболисты, борцы...
В Виймси открылся многофункциональный спортивный центр "Карулаугу", в котором будут заниматься теннисисты, танцоры, баскетболисты, борцы...
Новое сооружение предлагает разнообразные возможности для занятий как профессиональным спортсменам, так любителям. В спортивном центре "Карулаугу" будут проводиться также школьные уроки физкультуры.
В открытии спортивного центра приняли участие президент ЭОК Урмас Сыырумаа, старейшина волости Виймси Сийм Каллас, член правления спортивного центра "Карулаугу" Марек Калета и исполнительный директор компании Mapri Ehitus Тармо Роос.
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