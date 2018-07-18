В Тарту пройдет крупнейший триатлон

В четверг, 19 июля, в Тарту пройдут Чемпионат Европы по триатлону и другие спортивные мероприятия, в которых принимают участие более 2000 человек из 30 стран. Это будет самый крупный фестиваль спорта в Эстонии. Начало 19 июля в 10:00.
Как утверждает главный организатор Айн-Алар Юхансон, триатлон дает возможность с пользой провести время, получить эмоции и заняться спортом всем любителям активного отдыха.
Помимо основного триатлона (Чемпионата Европы), состоится триатлон среди юниоров и различных возрастных групп. Соревнования будут длиться с 19 по 22 июля.
Расписание и регистрация ЗДЕСЬ.