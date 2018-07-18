В Тарту пройдет крупнейший триатлон

Tartu Mill triatlon Foto: Tartu Mill

В четверг, 19 июля, в Тарту пройдут Чемпионат Европы по триатлону и другие спортивные мероприятия, в которых принимают участие более 2000 человек из 30 стран. Это будет самый крупный фестиваль спорта в Эстонии. Начало 19 июля в 10:00.