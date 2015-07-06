11 июля, в 14.00, в Маарду, на парковке магазина Maxima XX по адресу Кеэмикуте, 2, во второй раз пройдет Кубок Маарду по Street Workout.

Street Workout — одна из разновидностей массовых физкультурных занятий, включающая в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, оборудованных турниками, брусьями, шведскими стенками, горизонтальными лестницами и прочими конструкциями, или вообще без их использования.

В ходе соревнований участники будут соревноваться по трем дисциплинам: воркаут-фристайлу (в ходе двух раундов спортсмен должен продемонстрировать свои умения выполнять элементы на турниках, брусьях и поверхности), силовому двоеборью (подтягивания на турнике и отжимания на брусьях с дополнительным весом и выходам силой).

Зрителей ждут специальные конкурсы. Помимо соревновательной части, зрителей ждет захватывающее шоу от уличных акробатов и выступление танцевального коллектива.

По словам организаторов, в Маарду массово заниматься воркаутом начали в 2012 году, когда город впервые посетила команда уличных гимнастов Bar Homies. За три года этот вид спорта стал очень популярным в городе, появилось большое количество атлетов, которые достойно представляют город на общереспубликанских соревнованиях. Например, в этом году вице-чемпионом Эстонии стал атлет из Маарду Марк Сулоев. В городе каждое воскресенье проходят общие тренировки, которые посетили уже свыше 50 молодых людей. Интерес у молодых людей настолько велик, что сейчас в Маарду строится первая в Эстонии специальная площадка для занятий воркаутом.

Участие в кубке могут принять все желающие. Регистрация ведется по электронной почте julgednoored@gmail.com (укажите имя и фамилию, возраст и дисциплину) или на месте за полчаса до начала соревнований.