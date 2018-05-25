В Ласнамяэ пройдет масштабный фестиваль уличного спорта

В субботу, 26 мая, в 12:00 в Таллинне на территории гимназии Куристику Кярбери, 9) в рамках социальной программы Lasna Sport состоится открытый фестиваль уличных видов спорта.



В программе фестиваля: турниры по уличному футболу и баскетболу, соревнования по Street Workout и баттлы по уличным танцам. Помимо соревновательной части, зрителей ждут показательные выступления от опытных спортсменов, танцоров, а также зажигательное BMX шоу от специальных гостей из Латвии — Green Trials.

По словам главного организатора, Данилы Кузнецова, фестиваль — это только первый этап масштабных соревнований по уличным видам спорта, в рамках социальной программы „Lasna Sport”.

”Субботний фестиваль посвящён открытию этих соревнований, которые будут проходить всё лето и завершаться грандиозным финалом в августе. Следующий этап состоится уже 9 июня.” -, добавил Кузнецов.

Уличные футбол и баскетбол пройдут в формате 3 на 3, участники соревнований по воркауту будут состязаться во фристайле и силовом двоеборье, а танцоры сразятся в брэйкинге. В регламенте соревнований предусмотрены две возрастные категории: до 18 лет, 18 и старше. Все победители будут награждены. Участие в фестивале, а также вход абсолютно бесплатны.