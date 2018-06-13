Таллиннский «Легион» уходит на перерыв только с победами

Во вторник, 12 июня, в Первой лиге Б прошла встреча между молодежной командой «Тарту Таммека» и таллиннским «Легионом».

Счет - 2:1 в пользу столичной команды. До 93-й минуты результат на табло был 1:1. Если бы так и закончилась встреча, то футболисты "Легиона" прервали бы свою поразительную статистику - 16 побед в 16 играх.

Но на последних секундах гол со штрафного забил Денис Внуков.

Тем самым первую часть турнира они заканчивают на первой строчке с 51 очком — максимум за 17 игр.

Нападающий "Легиона" Роял Алиев — лучший бомбардир Лиги. За 16 игр он забил 20 голов. А его тренер, Денис Белов, третий раз подряд получил звание «тренер месяца».

Эстонские футболиcты уходят на короткий перерыв. Турнир продолжится в начале июля.