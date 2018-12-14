Спортсменами года в Таллинне стали Анетт Контавейт и Эрик Ааслав-Каазик

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев поздравил победителей, поблагодарил всех номинантов за подаренные болельщикам эмоции, как в уходящем году, так и за всю их карьеру. ”Сопереживание нашим спортсменам, радость от их побед и достижений стали для нашего общества объединяющей силой, также как праздники песни и танца, — сказал Белобровцев. — Верю, что достижения наших спортсменов — это лучший пример для молодежи, который вселяет веру в себя, помогая ставить цели и достигать их”.

Признанная лучшей таллиннской спортсменкой года Анетт Контавейт оказалась в числе 16-и лучших на двух турнирах Grand Slam — Australian Open и Roland Garros, она входит в двадцатку лучших теннисисток мира. Тренер спортсменки — Найджел Сирс. Лучший таллиннский спортсмен года Эрик Ааслав-Каазик — чемпион мира и Европы 2018 по водно-моторному спорту в классе лодок F-125. Его тренер — Ахто Ааслав-Каазик.