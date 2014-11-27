В 2015 году общая сумма запланированных инвестиций из городского бюджета Таллинна в развитие спортивной инфраструктуры составит примерно 5,6 млн евро.

"Самая крупная сумма в 2015 году выделяется на реконструкцию спортхолла "Калев" - 4 миллиона евро, - сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. - Продлится она два года - общая сумма средств, выделяемых на этот объект, превышает 8 миллионов евро. По окончании реконструкции в центре Таллинна появится современное спортсооружение".

В следующем году планируется начать строительство спорткомплекса в Пыхьяской части города на улице Сыле, 40 - на первом этапе там появится футбольное поле с искусственным покрытием. На его сооружение в городском бюджете запланировано 400 000 евро, сообщает Eesti Päevaleht.