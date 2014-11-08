Вышел специальный номер журнала Kroonika, который посвящен самым богатым людям Эстонии. Отдельный рейтинг составлен из бывших спортсменов, которые по окончании профессиональной карьеры преуспели в бизнесе.

1. Тоомас и Тыну ТЫНИСТЕ

Накопленная с годами нераспределенная прибыль предприятий братьев-близнецов составляетмлн евро, возможные дивиденды -млн евро.

Двукратные призеры Олимпийских игр в парусном спорте - акционеры фирмы LTT, основной деятельностью которой является оптовая продажа алкоголя, прохладительных напитков и продовольствия.

Тоомас вместе с супругой Ингрид занимается еще и продажей одежды, интересы Тыну находятся в сфере недвижимости.

Объекты недвижимости, принадлежащие братьям, находятся в Кадриорге, Виймси, Пирита, Нымме, Хаапсалу, Пярну, Отепя...

2. Мартин МЮЙРСЕПП



Накопленная с годами нераспределенная прибыль фирмы OÜ Interassa, которой владеет бывший баскетболист НБА, 425 842 евро, возможные дивиденды - 336 416 евро.

Мюйрсепп имеет пять квартир в одном доме в центре Таллинна, жилье в Виймси, Нымме и коттедж в Пирита.

3. Эрки НООЛ

Накопленная с годами нераспределенная прибыль предприятий бывшего легкоатлетаeвро, возможные дивидендыевро.

Ноол - единственный владелец фирмы Reval Reklaam OÜ, основная деятельность которой связана с недвижимостью.

С двумя компаньонами Эрки владеет домом в Кадриорге, у олимпийского чемпиона также недвижимость и земля в Вырумаа.

4. Андрус ВЕЭРПАЛУ

Бывший король лыжных гонок владеет двумя фирмами - Anveer OÜ и Karupesa Hotell OÜ. Накопленная с годами нераспределенная прибыльeвро, возможные дивидендыевро.

У двукратного олимпийского чемпиона дом в Отепя, квартира в Нымме, земля в Пярнуском уезде и доля в отеле "Карупеса".

5. Индрек СЕЙ

Накопленная с годами нераспределенная прибыль предприятия Megamahlad Holdings OÜ, одним из владельцев которого является бывший пловец,eвро, возможные дивидендыeвро.