1. Тоомас и Тыну ТЫНИСТЕНакопленная с годами нераспределенная прибыль предприятий братьев-близнецов составляет 5,54 млн евро, возможные дивиденды - 4,38 млн евро.
Двукратные призеры Олимпийских игр в парусном спорте - акционеры фирмы LTT, основной деятельностью которой является оптовая продажа алкоголя, прохладительных напитков и продовольствия.
Тоомас вместе с супругой Ингрид занимается еще и продажей одежды, интересы Тыну находятся в сфере недвижимости.
Объекты недвижимости, принадлежащие братьям, находятся в Кадриорге, Виймси, Пирита, Нымме, Хаапсалу, Пярну, Отепя...
2. Мартин МЮЙРСЕПП
Накопленная с годами нераспределенная прибыль фирмы OÜ Interassa, которой владеет бывший баскетболист НБА, 425 842 евро, возможные дивиденды - 336 416 евро.
Мюйрсепп имеет пять квартир в одном доме в центре Таллинна, жилье в Виймси, Нымме и коттедж в Пирита.
3. Эрки НООЛ
Накопленная с годами нераспределенная прибыль предприятий бывшего легкоатлета 191 349 eвро, возможные дивиденды 151 166 евро.
Ноол - единственный владелец фирмы Reval Reklaam OÜ, основная деятельность которой связана с недвижимостью.
С двумя компаньонами Эрки владеет домом в Кадриорге, у олимпийского чемпиона также недвижимость и земля в Вырумаа.
4. Андрус ВЕЭРПАЛУ
Бывший король лыжных гонок владеет двумя фирмами - Anveer OÜ и Karupesa Hotell OÜ. Накопленная с годами нераспределенная прибыль 137 986 eвро, возможные дивиденды 109 009 евро.
У двукратного олимпийского чемпиона дом в Отепя, квартира в Нымме, земля в Пярнуском уезде и доля в отеле "Карупеса".
5. Индрек СЕЙ
Накопленная с годами нераспределенная прибыль предприятия Megamahlad Holdings OÜ, одним из владельцев которого является бывший пловец, 90 267 eвро, возможные дивиденды 71 311 eвро.