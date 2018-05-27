27.05.2018, 17:31

Осенью в Эстонии пройдут два грандиозных бойцовских шоу

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лучшие отечественные бойцы!
rus.delfi.ee
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Осенью в Эстонии пройдут два грандиозных бойцовских шоу
Foto: Eero Vabamägi

15 сентября в Тарту пройдёт DUEL-2 FIGHT SERIES и 13 октября в столичном ледовом холле Тондираба состоится юбилейный этап мирового гран-при „King of Kings — 60” (KOK).

14 апреля в Тарту с успехом прошел вечер боев DUEL-1. Как отметил Игорь Голубев, президент клуба First Fighting Club (FFC), являющегося организатором этих двух мероприятий, болельщики смогли увидеть много нокаутов и драматичных боёв. ”Все поединки проходили по правилам профессионального кикбоксинга. Зрительный зал взрывался от эмоций и затихал от напряжения. После окончания боёв зрители еще долго оставались в зале, находясь под впечатлением”, — рассказывает Игорь Голубев.

Следующий бойцовский вечер, который пройдет 15 сентября, будет еще более насыщенным. В рамках DUEL-2 FIGHT SERIES в Тарту будут представлены поединки по муай-тай, К-1 и ММА. В ринг выйдут известные бойцы Эстонии: Маркко Мойсар, Андрей Монзоло, Отть Реммер, Анди Уусталу, Карл Йонантан Квелл, Андра Ахо, Майкл Астур , Ромерт Реильсон (Разрушитель), тяжеловес Уку Юурендаль и другие. Соперниками наших бойцов станут представители Голландии, Суринама, Польши, Латвии,Литвы, Беларуси, Норвегии и Швеции.
Тарту уже ждёт DUEL-2 (DFS) и бои с участием своего земляка Оття Реммера!

13 октября в столичном ледовом холле Тондираба пройдёт значимое для Эстонии событие в мире единоборств — юбилейный этап мирового Гран-при „King оf Kings-60”.
В программе 13 боев по правилам муай-тай, ММА и К-1.

- Рейтинговые и супер-бои
- „Четвёрка” — турнир четырёх бойцов в весе до 71 кг. Победитель должен выиграть два боя за один вечер и получить право на титульный бой. Пояс в этой категории сейчас вакантный.
Эстонию в „турнире четырёх” в весе до 71 к ,будет представлять молодой и талантливый боец Анди Уусталу, который усиленно пополняет счет своих боев на профессиональном ринге.

Профессионалам из Польши, Беларусии, Голландии, Швеции, Латвии, Кипра, Марокко, Норвегии и Германии будут противостоять известные отечественные бойцы: братья Маркко и Миркко Мойсар, Отть Реммер, Анди Уусталу, Андра Ахо, Андрей Монзоло, Майкл Астур, Карл Йоонантан Квелл, тяжеловес Уку Юурендаль и другие эстонские атлеты.

Зрители также увидят бой сильнейшего кикбоксёра Латвии, обладателя чемпионского пояса по версии King of Kings в весовой категории до 77кг Заура Джавадова.

Зрителям будет представлена шоу-программа и розыгрыш интересных и ценных призов.

ТОП

Ждем вас на захватывающих поединках в Тарту и Таллинне грядущей осенью!
Билеты уже в продаже в Piletilevi.

Dual Fight Series Foto: Jaanus Lensment


Taipoksi treening Foto: Tiit Blaat


Foto: Eero Vabamägi


42AP091214B275 Foto: Isaac Brekken, AP


Фото: кадр из видео Delfi


Dual Fight Series Foto: Jaanus Lensment
День Ралли с Оттем Тянаком
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