Осенью в Эстонии пройдут два грандиозных бойцовских шоу

15 сентября в Тарту пройдёт DUEL-2 FIGHT SERIES и 13 октября в столичном ледовом холле Тондираба состоится юбилейный этап мирового гран-при „King of Kings — 60” (KOK).

14 апреля в Тарту с успехом прошел вечер боев DUEL-1. Как отметил Игорь Голубев, президент клуба First Fighting Club (FFC), являющегося организатором этих двух мероприятий, болельщики смогли увидеть много нокаутов и драматичных боёв. ”Все поединки проходили по правилам профессионального кикбоксинга. Зрительный зал взрывался от эмоций и затихал от напряжения. После окончания боёв зрители еще долго оставались в зале, находясь под впечатлением”, — рассказывает Игорь Голубев.

Следующий бойцовский вечер, который пройдет 15 сентября, будет еще более насыщенным. В рамках DUEL-2 FIGHT SERIES в Тарту будут представлены поединки по муай-тай, К-1 и ММА. В ринг выйдут известные бойцы Эстонии: Маркко Мойсар, Андрей Монзоло, Отть Реммер, Анди Уусталу, Карл Йонантан Квелл, Андра Ахо, Майкл Астур , Ромерт Реильсон (Разрушитель), тяжеловес Уку Юурендаль и другие. Соперниками наших бойцов станут представители Голландии, Суринама, Польши, Латвии,Литвы, Беларуси, Норвегии и Швеции.

Тарту уже ждёт DUEL-2 (DFS) и бои с участием своего земляка Оття Реммера!

13 октября в столичном ледовом холле Тондираба пройдёт значимое для Эстонии событие в мире единоборств — юбилейный этап мирового Гран-при „King оf Kings-60”.

В программе 13 боев по правилам муай-тай, ММА и К-1.