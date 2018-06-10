Нарвский энергетический забег: победил кениец Доминик Киптарус

В субботу, 9 июня, прошел ежегодный Нарвский энергетический забег, в котором приняли участие тысячи человек.

Первым финишировал 21-летний кениец Доминик Киптарус, передает rus.err.ee. Он победил на дистанции 21 километр, а преодолел он это расстояние за 1 час 3 минуты 55 секунд. Всего на две секунды отстал от него эстонский спортсмен Тийдрек Нурме. Роман Фости пришел на финиш третьим.

Впервые трасса прошла по территории Кренгольмских фабрик. Участниками забега чемпионата Эстонии по полумарафону и шестикилометровой дистанции для любителей бега и спортивной ходьбы, стали около пяти тысяч человек.