МИНИДОК DELFI: Вот так трюки! Как мальчик стал "девочкой"

Чирлидеры — это (сейчас в основном) девушки, которые танцуют и подзадоривают публику во время перерывов спортивных матчей. При этом первыми чирлидерами в XIX веке были мужчины.

Новый минидок Delfi посвящен группе чирлидеров ТТУ, чьи выступления не были бы столь зрелищными без поддержки (зачастую — в прямом смысле слова) Сальто-парней (Taltopoisid). Правда, всех их вместе все равно называют TTÜ Tantsutüdrukud.

Аллар рассказал, как он однажды пришел в группу совсем еще хилым студентом, но благодаря упорным тренировкам стал полноправной единицей группы лучших в Балтии чирлидеров-трюкачей.

Смотрите наш новый минидок — с русскими субтитрами.