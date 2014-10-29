



Таллиннская горуправа выделила почти 45 000 евро на награждение лучших столичных спортсменов, поддержку ветеранов-олимпийцев и проведение торжественного приема в Доме братства Черноголовых.



"Лучшие спортсмен и спортсменка Таллинна будут награждены премиями по 4000 евро, а лучшая команда получит 12 000 евро, - сообщил вице-мэр Михаил Кылварт. - Лауреаты спортивного года будут определяться на основе интернет-голосования и решения специальной комиссии. Награждение состоится 3 декабря".

Финансовую поддержку получат также 18 ветеранов эстонского спорта: Антс Антсон, Аугуст Энглас, Яан Талтс, Тыну Лепик, Георгий Зажицкий, Ульви Индриксон, Уно Каяк, Яак Липсо, Эве-Май Маурер, Уно Палу, Александр Чучелов, Антс Вяравас, Светлана Лозовая, Вейко Сиймар, Рейн Тёльп, Прийт Томсон, Юри Тармак и Николай Поляков. Каждый из них получит 320 евро.

