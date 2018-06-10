Ловцы ветра, кто они? Как доска и воздушный змей дарят свободу

Однажды, рассказывает один из серферов, ветер сменился с нужного для кайтинга «в берег», на противоположный. Земля превратилась в маленькую точку, а шансов вернуться обратно было немного. Пришлось отстегнуться и вплавь отправиться на берег. Кайт позже нашла водная полиция: кто-то из сёрферов позвонил им, увидев купол далеко в море.

Среди любителей ветра - немало самоучек. Впрочем, все они начинали еще лет 10 назад, когда брать уроки было попросту не у кого. Помогал интернет и собственное чутье. Но без ошибок тоже не обходилось. Это сейчас Меэлис Реэде выделывает настоящие трюки на воде, а первый его опыт в 2008-м вряд ли можно назвать удачным. Он читал статьи, смотрел видео, а потом попросил друга поднять купол и поднялся над землей…. Тогда его 20 метров протащило по песчаной дороге. Было интересно и страшно одновременно. Теперь, с высоты своего солидного опыта, он настоятельно не рекомендует учиться кайт-серфингу самостоятельно. Тем более, что в Эстонии огромное количество школ и инструкторов.

Андрей Петров когда-то работал в серьезной компании, занимал одну из ведущих должностей. Потом понял, что в его жизни не хватает свободы и самовыражения. Теперь Андрей имеет свою школу серфинга и искренне радуется тому, что делает. Говорит, научиться кататься – не проблема. У него в учениках были и 15 летние пацаны, и почти 70-летние мужчины. Все отлично справлялись, вставали на доску и мастерски управляли кайтом. Главное, не строить из себя отважного героя и не рисковать понапрасну. Неслучайно несколько первых занятий проходят на берегу, а лишь потом новичок с инструктором отправляются в воду. Важна четко продуманная система и, само собой, желание.

Кстати, стоимость обучения кайт-серфингу на сегодня составляет около 400 евро. В нее входит, в том числе, аренда оборудования и гидрокостюма, который помогает сохранять тепло в любую погоду. Начать кататься самостоятельно – удовольствие менее бюджетное. Придется выложить минимум полторы тысячи евро. Впрочем, специалисты говорят, в Эстонии можно запросто купить б.у. оборудование и костюмы, причем - в отличном состоянии. И сэкономить почти половину суммы.

А вообще, повторяет каждый из них, главное - попробовать… Правда, есть опасение, что кайт-серфинг тогда затянет надолго. «Нет ничего лучше, чем это чувство свободы. Когда ты взлетаешь в высоком прыжке и слышишь только, как в полной тишине звенят твои застежки…. И словно больше ничего нет: никаких волнений, связанных с работой или домом… только эмоции, ветер, адреналин, пустая голова и ясность во всем». В общем, полная перезагрузка…

Фото: Дмитрий Медведев





Фото: Дмитрий Медведев





Фото: Наталья Карасева





Фото: Наталья Карасева





Фото: Наталья Карасева





Фото: Наталья Карасева



