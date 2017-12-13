13.12.2017, 17:14

Кристина Шмигун-Вяхи сохранила за собой золотые олимпийские медали

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rus.delfi.ee
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KRISTINA SMIGUN VÕITIS KULDMEDALI
Kas Kristina Šmigun-Vähi jääb Torino olümpiakuldadest ilma?FOTO: Marko Mumm

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о завершении перепроверки допинг-проб с зимней Олимпиады-2006 в Турине. В ходе повторного изучения образцов на наличие запрещенных препаратов не было выявлено ни одного положительного результата.

Это решение означает, что допинг-проба эстонской лыжницы Кристины Шмигун-Вяхи,которая четыре года была под подозрением в использовании запрещенных препаратов, оказалась чистой и она сохранила за собой две золотые олимпийские медали, завоеванные в Турине.

"Мой день заполнен сегодня солнцем. Мы все ждали это решение очень долго, - сказала Шмигун-Вяхи. - Больше мне добавить нечего - в
в сообщении МОК все сказано ясно".

Допинг-случай эстонской лыжницы получил огласку накануне открытия Олимпиады-2014 в Сочи. Шмигун-Вяхи сама признала, что ее подозревают в использовании допинга: при повторной перепроверке ее пробы с Олимпиады-2006 были обнаружены некие молекулы. По данным норвежских СМИ, эстонская лыжница обратилась в Спортивный арбитражный суд, но информации об этом деле было очень мало.

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