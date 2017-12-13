Кристина Шмигун-Вяхи одержала победу: допинг-проба оказалась отрицательной

Эстонская лыжница Кристина Шмигун-Вяхи, завоевавшая на Олимпиаде-2006 в Турине две золотые олимпийские медали, подозревалась в использовании допинга. Сегодня дело прояснилось — результат проверки на допинг оказался отрицательным.
Допинг-случай эстонской лыжницы получил огласку накануне открытия Олимпиады-2014 в Сочи. Тогда же Шмигун-Вяхи признала, что ее подозревают в использовании допинга: при повторной перепроверке проб с Олимпиады-2006 были обнаружены некие молекулы.
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