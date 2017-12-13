Кристина Шмигун-Вяхи одержала победу: допинг-проба оказалась отрицательной

Kas Kristina Šmigun-Vähi jääb Torino olümpiakuldadest ilma? FOTO: Marko Mumm

Эстонская лыжница Кристина Шмигун-Вяхи, завоевавшая на Олимпиаде-2006 в Турине две золотые олимпийские медали, подозревалась в использовании допинга. Сегодня дело прояснилось — результат проверки на допинг оказался отрицательным.