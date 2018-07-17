17.07.2018, 11:16

Конькобежка Саскиа Алусалу испытает себя в таллиннском IRONMAN

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rus.delfi.ee
EST 1
Saskia Alusalu võeti lennujaamas pidulikult vastu
Saskia Alusalu võeti lennujaamas pidulikult vastuFoto: Taavi Sepp

Эстонская конькобежка Саскиа Алусалу проверит свои силы в полном триатлоне IRONMAN в Таллинне.

Триатлон состоит из плавания (3,8 км), езды на велосипеде (180 км) и бега (42,2 км). Эти испытания можно пройти командой. В одной из них - FreeSpirit и состоит Саскиа. В ней Хели Хиэмяе, серебряный призер зимнего чемпионата мира по плаванию, будет покорять море, Алусалу поедет на велосипеде, а Каиса Кукк побежит.

Триатлон пройдет 4 августа. На него зарегистрировалось уже 50 команд из разных спортивных клубов. Например, одним из первых изъявил желание клуб ProRunner. Но также много и команд из различных предприятий, да и просто дружеских коллективов, которые в первый раз примут участие в соревнованиях IRONMAN.

В зачете есть мужские, женские и смешанные дисциплины. На данный момент зарегистрировано 1300 участников из 50 стран.

Подробная информация и регистрация ЗДЕСЬ.

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