IRONMAN в Таллинне: плавание, бег и велопробег в столице

В связи с этим городская управа дала разрешение на частичное или полное закрытие движения по некоторым улицам 3, 4 и 5 августа в районах Кесклинна, Пыхья-Таллинн и Хааберсти.

Места расположения временных дорожных знаков и изменения маршрутов общественного транспорта приведены на схемах, с которыми можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Меняются на время соревнований маршруты и графики движения троллейбусных линий 1 и 3 и автобусных линий 3, 5, 9, 14, 16, 17, 17A 18, 20, 20A, 21, 21B, 23, 32, 33, 36, 40, 41, 41B, 46, 48, 59,72 и 73, меняются также графики движения и места остановок на всех трамвайных линиях.

Программа полномасшабного триатлона включает плавание на дистанции 3,8 км, велопробег на дистанции 180 км и забег на 42 км. На то, чтобы добиться проведения первых в Таллинне соревнований IRONMAN такого уровня потребовались 7 лет. В программу, связанную с соревнованиями, входят также благотворительный забег, детские мероприятия, мини-триатлон и рок-концерт. И все это входит также в программу, посвященную 100-летию Эстонской Республики.