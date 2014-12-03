По традиции лауреатами спортивного года становятся атлеты, добившиеся весомых результатов на международных соревнованиях.
Среди мужчин на почетный титул претендуют серебряные призеры чемпионата Европы по легкой атлетике Расмус Мяги и Герд Кантер, бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Хейки Наби.
Уходящий год получился успешным в спортивной карьере 22-летней шпажистки Эрики Кирпу. На чемпионате мира в Казани она сначала завоевала бронзовую медаль в индивидуальном турнире, а затем серебряную - в командном.
Проголосовать за лучшего спортсмена, спортсменку, тренера и спортивную команду можно ЗДЕСЬ. Голосование продлится до 21 декабря.
В прошлом году лучшими спортсменами года были признаны шпажисты Николай Новоселов и Юлия Беляева, женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах и тренер по борьбе Хенн Пыллусте. Имена лауреатов 2014 года будут названы 27 декабря в Концертном доме Nordea.