На интернет-сайте Олимпийского комитета Эстонии каждый желающий может проголосовать за лучших спортсменов страны 2014 года.

По традиции лауреатами спортивного года становятся атлеты, добившиеся весомых результатов на международных соревнованиях.

Среди мужчин на почетный титул претендуют серебряные призеры чемпионата Европы по легкой атлетике Расмус Мяги и Герд Кантер, бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Хейки Наби.

Уходящий год получился успешным в спортивной карьере 22-летней шпажистки Эрики Кирпу. На чемпионате мира в Казани она сначала завоевала бронзовую медаль в индивидуальном турнире, а затем серебряную - в командном.

Проголосовать за лучшего спортсмена, спортсменку, тренера и спортивную команду можно ЗДЕСЬ. Голосование продлится до 21 декабря.

В прошлом году лучшими спортсменами года были признаны шпажисты Николай Новоселов и Юлия Беляева, женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах и тренер по борьбе Хенн Пыллусте. Имена лауреатов 2014 года будут названы 27 декабря в Концертном доме Nordea.