”Цель пособия — поддержать молодежный спорт и обеспечить социальные гарантии тренерам, которые занимаются с молодежью. Со следующего года государство будет компенсировать оплату труда тренерам категорий 5-7 по принципу 50:50. Это означает, что половина средств на зарплату будет обеспечена государством, а вторую половину вносит соответствующий союз, спортивная школа или клуб”, — сказал председатель комиссии Рийгикогу по культуре Лаури Луйк.
Согласно поправке к закону, круг лиц, имеющих право ходатайствовать о получении пособия для оплаты труда тренеров, будет расширен: в него будут также включены спортивные союзы. Кроме того, комиссия внесла уточнение, что возраст молодых людей, за работу с которыми тренеру выплачивается пособие, не должен превышать 24 лет.
Закон войдет в силу на следующий день после опубликования в Riigi Teataja.