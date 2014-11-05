Парламент Эстонии принял в среду закон, призванный создать правовую основу для выплаты тренерам пособий в качестве оплаты их труда. Государственный бюджет на следующий год дополнительно предусматривает на эти нужды 3,51 миллиона евро.

”Цель пособия — поддержать молодежный спорт и обеспечить социальные гарантии тренерам, которые занимаются с молодежью. Со следующего года государство будет компенсировать оплату труда тренерам категорий 5-7 по принципу 50:50. Это означает, что половина средств на зарплату будет обеспечена государством, а вторую половину вносит соответствующий союз, спортивная школа или клуб”, — сказал председатель комиссии Рийгикогу по культуре Лаури Луйк.

Согласно поправке к закону, круг лиц, имеющих право ходатайствовать о получении пособия для оплаты труда тренеров, будет расширен: в него будут также включены спортивные союзы. Кроме того, комиссия внесла уточнение, что возраст молодых людей, за работу с которыми тренеру выплачивается пособие, не должен превышать 24 лет.

Закон войдет в силу на следующий день после опубликования в Riigi Teataja.