Министр культуры Урве Тийдус утвердила решение получателей спортивных стипендий на второе полугодие 2014 года.

На получение стипендии было выдвинуто 132 кандидата. Комиссия утвердила список 77 стипендиатов, которые получат в общей сложности 84 544 евро.

Спортивные стипендии будути получать представители следующих видов спорта:

- академическая гребля: Йоозеп Лаос, Гейр Суурсильд, Тынис Вихманд

- бадминтон: Рауль Муст

- баскетбол: Кадри Уйга

- биатлон: Йохан Талихярм, Туули Томингас, Мерил Белманн, Регина Оя

- бокс: Райн Карлсон

- борьба: Анастасия Краснова

- велоориентирование: Тынис Эрм, Лаури Малсроос

- водномоторный спорт: Расмус Хаугасмяги

- гандбол: Хенри Хийенд

- горные лыжи: Тынис Луйк

- гребля на байдарках и каноэ: Каарел Алупере, Каспар Сула, Йоозеп Карлсон

- дзюдо: Григорий Минашкин, Юхан Меттис, Маттиас Куузик

- карате: Даниэль Радионов

- конькобежный спорт: Саскиа Алусалу

- легкая атлетика: Марек Нийт, Тийдрек Нурме, Яанек Ыйглане, Грете Удрас, Мари Клауп, Анди Ноот, Кайрит Оленко, Эмилия Маннинен

- лыжное двоеборье: Хан-Хендрик Пихо

- лыжные гонки: Трийн Оясте, Сийм Селлис

- мотоспорт: Айгар Леок, Герт Крестинов

- ориентирование на лыжах: Дайси Кудре

- парусный спорт: Ингрид Пууста, Карл-Мартин Раммо, Мартин Ыунап, Расмус Маалинн

- пауэрлифтинг: Алекс-Эвард Раус

- плавание: Мартин Лийвамяги, Петр Дегтярев, Мартин Алликвеэ, Мария Романюк, Кардо Плоомипуу, Элизабет Эгель

- пляжный волейбол: Риво Весик, Кристо Колло

- подводное плавание: Елена Смирнова

- стрельба из лука: Реэна Пярнат

- стрельба пулевая: Анжела Воронова, Людмила Корчагина, Елена Поташева

- теннис: Анетт Контавейт, Владимир Иванов

- триатлон: Кайди Кивиоя

- тэквандо: Вуладислав Жаров

- тяжелая атлетика: Лехо Пент

- фехтование: Катрина Лехис, Вероника Зуйкова, Нелли Паю, Пеэтер Турнау

- фигурное катание: Таави Ранд, Ирина Шторк

- фитнесс: Эндла Вахер

- флорбол: Михкель Таса

- футбол: Анетт Вилипуу

- шахматы: Оттомар Ладва, Май Нарва.