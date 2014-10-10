На получение стипендии было выдвинуто 132 кандидата. Комиссия утвердила список 77 стипендиатов, которые получат в общей сложности 84 544 евро.
Спортивные стипендии будути получать представители следующих видов спорта:
- академическая гребля: Йоозеп Лаос, Гейр Суурсильд, Тынис Вихманд
- бадминтон: Рауль Муст
- баскетбол: Кадри Уйга
- биатлон: Йохан Талихярм, Туули Томингас, Мерил Белманн, Регина Оя
- бокс: Райн Карлсон
- борьба: Анастасия Краснова
- велоориентирование: Тынис Эрм, Лаури Малсроос
- водномоторный спорт: Расмус Хаугасмяги
- гандбол: Хенри Хийенд
- горные лыжи: Тынис Луйк
- гребля на байдарках и каноэ: Каарел Алупере, Каспар Сула, Йоозеп Карлсон
- дзюдо: Григорий Минашкин, Юхан Меттис, Маттиас Куузик
- карате: Даниэль Радионов
- конькобежный спорт: Саскиа Алусалу
- легкая атлетика: Марек Нийт, Тийдрек Нурме, Яанек Ыйглане, Грете Удрас, Мари Клауп, Анди Ноот, Кайрит Оленко, Эмилия Маннинен
- лыжное двоеборье: Хан-Хендрик Пихо
- лыжные гонки: Трийн Оясте, Сийм Селлис
- мотоспорт: Айгар Леок, Герт Крестинов
- ориентирование на лыжах: Дайси Кудре
- парусный спорт: Ингрид Пууста, Карл-Мартин Раммо, Мартин Ыунап, Расмус Маалинн
- пауэрлифтинг: Алекс-Эвард Раус
- плавание: Мартин Лийвамяги, Петр Дегтярев, Мартин Алликвеэ, Мария Романюк, Кардо Плоомипуу, Элизабет Эгель
- пляжный волейбол: Риво Весик, Кристо Колло
- подводное плавание: Елена Смирнова
- стрельба из лука: Реэна Пярнат
- стрельба пулевая: Анжела Воронова, Людмила Корчагина, Елена Поташева
- теннис: Анетт Контавейт, Владимир Иванов
- триатлон: Кайди Кивиоя
- тэквандо: Вуладислав Жаров
- тяжелая атлетика: Лехо Пент
- фехтование: Катрина Лехис, Вероника Зуйкова, Нелли Паю, Пеэтер Турнау
- фигурное катание: Таави Ранд, Ирина Шторк
- фитнесс: Эндла Вахер
- флорбол: Михкель Таса
- футбол: Анетт Вилипуу
- шахматы: Оттомар Ладва, Май Нарва.