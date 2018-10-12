12.10.2018, 11:28

Гимнастка Аделина Беляева завоевала на Юношеских Олимпийских играх серебро в мультинациональном командном первенстве

 (1)
rus.delfi.ee
EST 37
Гимнастка Аделина Беляева завоевала на Юношеских Олимпийских играх серебро в мультинациональном командном первенстве
Foro: EOK

На подошедших к концу двухдневных соревнованиях в рамках происходящих в Буэнос-Айресе Летних юношеских Олимпийских игр эстонская гимнастка Аделина Беляева удостоилась серебра в командном первенстве — смешанное мультинациональное первенство впервые включено в олимпийскую программу. В индивидуальном многоборье по художественной гимнастике Беляева заняла 18-е место, в сумме набрав 64,275 балла, сообщает ЭОК.

После завершения соревнований 15-летняя Беляева рассказала о значимости полученной медали. ”То, что я составляю конкуренцию спортсменкам из стран, традиционно выпускающих чемпионов в моем виде спорта, очень важно. Я очень счастлива и мне не терпится показать себя во взрослой возрастной категории, в которую я перейду в следующем году”, — сказала Беляева, на счету которой также полученный в этом году национальный титул чемпиона.

Для мультинационального командного первенства, впервые включенного в этом году в программу Юношеских Олимпийских игр, гимнасты, специализирующиеся на четырех индивидуальных гимнастических дисциплинах — художественной гимнастике, спортивной гимнастике, прыжках на батуте и спортивной акробатике — были разбиты по командам, названным в честь известных гимнастов (Алины Кабаевой, Анны Бессоновой, Нади Команечи, Оксаны Чусовитиной, Симоны Байлз и др.). В общий зачет вошли результаты 21 программы по разным дисциплинам.

По итогам жеребьевки Аделина Беляева, вместе с малазийкой Райной Кхай Линг Хо и казахской гимнасткой Розой Абитовой попала в команду, названную в честь двукратного олимпийского чемпиона Макса Уитлока. Также в команду ”Макс Уитлок” вошли: смешанная пара акробатов Мадалена Кавилас и Мануэль Кандеяс (Португалия); спортивные гимнасты Фернандо Эспиндола (Аргентина), Такеру Китазоно (Япония), Пабло Калваче (Эквадор); спортивные гимнастки Камила Монтойя (Коста-рика), чемпионка Европы среди юниоров Ксения Клименко (Россия), Зейна Ибрагим (Египет); и батутисты Роберт Виларасау (Испания), Джессика Кларк (Великобритания).

Подсчет баллов велся в соответствии с результатами индивидуальных выступлений. Победившая команда, в которую вошли, в числе прочих, лидер квалификационного раунда по художественной гимнастике Дарья Трубникова (Россия) и уступившая россиянке первенство Талиса Торретти (Италия), набрала 292 балла. Команда, удостоившаяся бронзы, набрала 352 балла, а команда Аделины Беляевой — 349 баллов. В общей сложности в мультидисциплинарном командном первенстве соревновались 12 команд.

За упражнение с обручем Беляева получила 14,050 балла, упражнение с мячом — 14,250 балла, упражнение с булавой — 13,975 балла и упражнение с лентой — 12,000 балла. Итого 54,275 балла. Этот результат обеспечил нашей гимнастке 18-е место в индивидуальном многоборье среди 36 спортсменок. В борьбу за призовые места вступит восьмерка лучших, финальные соревнования начнутся 16 октября.

ТОП

Командная медаль в гимнастике — вторая для Эстонской сборной. Вчера гребчиха Грета Яансон завоевала бронзу по академической гребле среди одиночек. Нынешние медали — первые для Эстонии на Летних юношеских Олимпийских играх, впервые прошедших в Сингапуре в 2010 году, но на счету эстонских спортсменов есть медали с Юношеских Олимпийских игр в зимних видах спорта — в 2012 году биатлонист Рене Захкна привез два серебра с Зимних юношеских Олимпийских игр, проходивших в Инсбруке.

Летние юношеские Олимпийские игры проводятся раз в четыре года. В этот раз Игры проходят в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября — столица Аргентины примет около 4000 спортсменов в возрасте 15–18 лет из 206 стран. На Играх будут разыграны медали в 32 видах спорта, в т. ч. ряд дисциплин будет представлен на Олимпийских играх впервые: ВМХ-фристайл, кайтсерфинг, брейк-данс и пляжный гандбол. Нынешние Юношеские Олимпийские игры — первые в истории Олимпийские игры, где принимает участие равное количество спортсменов мужского и женского пола.

Нынешняя эстонская сборная стала наиболее многочисленной сборной Эстонии на Юношеских Олимпийских играх — в общей сложности в Буэнос-Айрес отправились 23 спортсмена, которые будут представлять страну в восьми видах спорта: легкой атлетике, плавании, академической гребле, стритболу (баскетболу 3x3) среди юношей и девушек, художественной гимнастике, карате, женской вольной борьбе и стрельбе из лука. В половине дисциплин эстонская сборная представлена на Юношеских Олимпийских играх впервые. Примечательно и то, что впервые ни один из эстонских спортсменов не принимает участия в Юношеских Олимпийских играх по приглашению — все члены сборной квалифицировались, показав достойные результаты. Спортивную форму и экипировку для эстонской делегации на Юношеских Олимпийских играх предоставили Nike и Monton.

Прямые трансляции событий Юношеских Олимпийских игр обеспечивает Olympic Channel. В Эстонии за трансляциями можно следить на сайте Юношеских Олимпийских игр ЭОК www.eok.ee/buenos-aires. Там же можно ознакомиться с профилями членов сборной России на Юношеских Олимпийских играх, расписанием и пр. Ознакомиться с достижениями эстонских спортсменов на Юношеских Олимпийских играх также можно в аккаунтах ЭОК в социальных сетях: Olen Olümpiafänn в Facebook и Olympiafann в Instagram. Также имеет смысл следить за хэштегами #EOKtiigrid, #noorteolümpia, #BuenosAires2018 и #terveeestieest.

Являясь зонтичной организацией эстонского спорта, Эстонский олимпийский комитет руководствуется принципами честной игры олимпийскими ценностями. ЭОК обеспечивает подготовку профессиональных спортсменов и их участие в соревнованиях, реализует направленные на молодых спортсменов программы и работает во имя популяризации активного образа жизни, показывая положительный пример. Спонсорскую поддержку ЭОК оказывают: PAF, Coop, ERGO, JCDecaux, Monton, Nike, Olympic Casino, Toyota Baltic и USS Security.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Колесо обозрения на таллиннском торговом центре T1 в этом году установлено не будет. Когда оно появится?

12.10.2018
Колесо обозрения, которое, согласно первоначальным планам должно было быть установлено на крыше нового торгового центра T1 в октябре, будет установлено в начале следующего года, пишет ERR.
Подробнее

ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым

12.10.2018
Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. На этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски. В отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения.
Подробнее


"Где же гостеприимство?" Грубость работников нарвской таможни возмутила читательницу

12.10.2018
"Хочу рассказать о работниках таможни в Нарве. Ехала из Санкт-Петербурга в среду 05.09.2018 днем. Такого грубого и хамского поведения работников-женщин не видела давно!" — пишет читательница "МК Эстонии".
Подробнее

Владимир Свет отвечает на вопросы Delfi в связи с ремонтом Гонсиори. Когда откроют улицу для движения?

12.10.2018
Старейшина района Кесклинн Владимир Свет заявил в комментарии порталу Delfi, что улица Гонсиори будет с большой вероятностью открыта во второй половине ноября, если не произойдет ничего непредвиденного.
Подробнее


-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
153,30 €
-30% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
104,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

ГАЛЕРЕЯ: Выбраны жемчужины эстонской архитектуры 2018 года

12.10.2018
Отмечающий свое 25-летие Департамент охраны памятников старины вручил премии лучшим деятелям защиты культурного наследия. Всего было вручено 29 наград в 11 категориях, сообщил портал ERR со ссылкой на kultuur.err.ee.
Подробнее