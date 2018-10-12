Гимнастка Аделина Беляева завоевала на Юношеских Олимпийских играх серебро в мультинациональном командном первенстве

По итогам жеребьевки Аделина Беляева, вместе с малазийкой Райной Кхай Линг Хо и казахской гимнасткой Розой Абитовой попала в команду, названную в честь двукратного олимпийского чемпиона Макса Уитлока. Также в команду ”Макс Уитлок” вошли: смешанная пара акробатов Мадалена Кавилас и Мануэль Кандеяс (Португалия); спортивные гимнасты Фернандо Эспиндола (Аргентина), Такеру Китазоно (Япония), Пабло Калваче (Эквадор); спортивные гимнастки Камила Монтойя (Коста-рика), чемпионка Европы среди юниоров Ксения Клименко (Россия), Зейна Ибрагим (Египет); и батутисты Роберт Виларасау (Испания), Джессика Кларк (Великобритания).

Подсчет баллов велся в соответствии с результатами индивидуальных выступлений. Победившая команда, в которую вошли, в числе прочих, лидер квалификационного раунда по художественной гимнастике Дарья Трубникова (Россия) и уступившая россиянке первенство Талиса Торретти (Италия), набрала 292 балла. Команда, удостоившаяся бронзы, набрала 352 балла, а команда Аделины Беляевой — 349 баллов. В общей сложности в мультидисциплинарном командном первенстве соревновались 12 команд.

За упражнение с обручем Беляева получила 14,050 балла, упражнение с мячом — 14,250 балла, упражнение с булавой — 13,975 балла и упражнение с лентой — 12,000 балла. Итого 54,275 балла. Этот результат обеспечил нашей гимнастке 18-е место в индивидуальном многоборье среди 36 спортсменок. В борьбу за призовые места вступит восьмерка лучших, финальные соревнования начнутся 16 октября.

Командная медаль в гимнастике — вторая для Эстонской сборной. Вчера гребчиха Грета Яансон завоевала бронзу по академической гребле среди одиночек. Нынешние медали — первые для Эстонии на Летних юношеских Олимпийских играх, впервые прошедших в Сингапуре в 2010 году, но на счету эстонских спортсменов есть медали с Юношеских Олимпийских игр в зимних видах спорта — в 2012 году биатлонист Рене Захкна привез два серебра с Зимних юношеских Олимпийских игр, проходивших в Инсбруке.

Летние юношеские Олимпийские игры проводятся раз в четыре года. В этот раз Игры проходят в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября — столица Аргентины примет около 4000 спортсменов в возрасте 15–18 лет из 206 стран. На Играх будут разыграны медали в 32 видах спорта, в т. ч. ряд дисциплин будет представлен на Олимпийских играх впервые: ВМХ-фристайл, кайтсерфинг, брейк-данс и пляжный гандбол. Нынешние Юношеские Олимпийские игры — первые в истории Олимпийские игры, где принимает участие равное количество спортсменов мужского и женского пола.

Нынешняя эстонская сборная стала наиболее многочисленной сборной Эстонии на Юношеских Олимпийских играх — в общей сложности в Буэнос-Айрес отправились 23 спортсмена, которые будут представлять страну в восьми видах спорта: легкой атлетике, плавании, академической гребле, стритболу (баскетболу 3x3) среди юношей и девушек, художественной гимнастике, карате, женской вольной борьбе и стрельбе из лука. В половине дисциплин эстонская сборная представлена на Юношеских Олимпийских играх впервые. Примечательно и то, что впервые ни один из эстонских спортсменов не принимает участия в Юношеских Олимпийских играх по приглашению — все члены сборной квалифицировались, показав достойные результаты. Спортивную форму и экипировку для эстонской делегации на Юношеских Олимпийских играх предоставили Nike и Monton.

Прямые трансляции событий Юношеских Олимпийских игр обеспечивает Olympic Channel. В Эстонии за трансляциями можно следить на сайте Юношеских Олимпийских игр ЭОК www.eok.ee/buenos-aires. Там же можно ознакомиться с профилями членов сборной России на Юношеских Олимпийских играх, расписанием и пр. Ознакомиться с достижениями эстонских спортсменов на Юношеских Олимпийских играх также можно в аккаунтах ЭОК в социальных сетях: Olen Olümpiafänn в Facebook и Olympiafann в Instagram. Также имеет смысл следить за хэштегами #EOKtiigrid, #noorteolümpia, #BuenosAires2018 и #terveeestieest.