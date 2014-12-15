Мужская сборная Эстонии по таэквон-до завоевала первое место в командном спарринге на Открытом кубке СНГ, проходившем в Минске.

Медали были разыграны в основных дисциплинах таэквон-до: комплексные упражнения и спарринг в командном и личном зачётах. В соревнованиях приняли участие 1270 спортсменов из 13 стран. Эстонская делегация была представлена расширенным составом: 29 спортсменов из Таллинна, Маарду, Пярну, Палдиски, Хаапсалу, Кохтла-Ярве и Тапа, а также тренерский состав и судьи.

В итоге в копилке сборной Эстонии оказалось 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград. Наибольшую радость принесла медаль высшего достоинства в самом престижном виде соревнований — командный спарринг.

Эстонская команда выглядела уверенно как в предварительном круге и полуфинале, так и в финальном матче, где оказалась сильнее российских спортсменов. В состав эстонской команды вошли Владислав Жаров, Эдуард Сварваль, Александр Йоназинг, Вячеслав Ищик и Александр Антонов. Спортсмены тренируются под руководством Михаила Кылварта.

”Уходящий год стал особенно удачным для наших ребят. Золото Открытого кубка СНГ стало хорошим дополнением к завоёванной в этом сезоне золотой медали на Чемпионате Европы”, — подвёл итог Михаил Кылварт.